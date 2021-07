Jorge Sáenz chega hoje para o Marítimo e vai procurar “reencontrar-se” com o central que muito prometeu em Espanha

Carlos Pereira confirmou, hoje, a contratação de Jorge Sáenz, 24 anos, defesa central que chega, ainda esta tarde, à Madeira para jogar no Marítimo cedido, a título de empréstimo, pelo Valência de Espanha

De acordo com declarações do jogador, nascido em Santa Cruz de Tenerife, ao AS de Espanha, Jorge Sáenz quer reencontrar-se com o central que muito prometeu ao serviço do Tenerife, quando foi internacional Sub-21 por Espanha. Em 2019 o Valência adquiriu o jogador ao Tenerife por dois milhões de euros, dentro da politica do clube em contratar jovens talentos, tendo assinado um contrato com a turma valenciana até 2024.

Contudo, Jorge Sáenz nunca jogou pelo Valência, tendo sido cedido ao Celta de Vigo, onde igualmente não foi feliz. De regresso ao Valência, foi integrado na pré-temporada e ainda alinhou num jogo de preparação. Agora prossegue a sua carreira no Marítimo.