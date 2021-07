Vigilantes da Natureza apoiam turista em dificuldade na vereda do Areeiro

Os Vigilantes da Natureza colaboraram no apoio a um turista em dificuldades, ao início desta tarde, na vereda que faz a ligação entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

Os vigilantes encontravam-se a efectuar trabalhos de conservação da freira-da-madeira quando foram alertados para a necessidade deste apoio. O homem encontrava-se nas proximidades do Pico do Gato. "Prestaram-lhe um primeiro apoio, tendo depois encaminhado para aquele local as equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses que, entretanto, foram activadas para prestar os cuidados necessários", refere nota da Secretaria Regional do Ambiente.

Bombeiros chamados ao Pico do Areeiro para socorrer turista Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no Pico do Areeiro, a fim de prestar socorro a um turista que se encontra em dificuldades nesse trilho, que faz ligação com o Pico Ruivo.

Com o apoio das equipas envolvidas, o turista acabou por conseguir voltar ao início do percurso, tendo aí sido encaminhado para os serviços hospitalares. Tal como o DIÁRIO havia já referido, tudo indica ter-se tratado de um episódio de hipoglicémia.

Os Vigilantes da Natureza, ao Abrigo do novo estatuto, são Agentes de Protecção Civil e adquiriram valências nesta área de socorro.