Nadador Francisco Santos falha meias-finais nos 200 metros costas

O nadador português Francisco Santos falhou hoje a qualificação para as meias-finais da prova dos 200 metros costas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar no 22.º lugar nas eliminatórias.

Santos foi sexto da sua série, com um tempo de 1.58,58 minutos, a mais de um segundo do recorde nacional que o próprio estabeleceu em junho, e a mais de um segundo do vencedor, a 'estrela' norte-americana Ryan Murphy.

O resultado no Centro Aquático de Tóquio faz com que falhe as meias-finais da prova, encerrando a participação nos Jogos Olímpicos, nos quais bateu o recorde nacional em outra qualificação, nos 100 metros costas, agora fixado em 54,35 segundos.