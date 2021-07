Campanha ambiental 'Há mar e mar, há ir e Limpar' passou por São Vicente

Esta manhã, a Praia do Calhau, na Frente Mar do município de São Vicente, foi alvo de uma limpeza ambiental com a recolha de resíduos, realizada no âmbito da campanha 'Há mar e mar, há ir e limpar', promovida pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, inserida na Estratégia MaRam.

Nesta actividade participou a Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, com a colaboração de 13 crianças, a convite da vereadora Rosa Castanho, que também marcou presença no decorrer desta actividade.

Este projecto realiza-se como intuito de sensibilizar as crianças e jovens para a necessidade de manter as praias limpas, de forma a prevenir a degradação e destruição da vida marinha e terrestre e tem percorrido vários municípios da Região.