'Funchal Sempre à Frente' propõe carrinha social para freguesia do Imaculado

"Caso vença as eleições", a candidatura do 'Funchal Sempre à Frente' à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria colocará à disposição das diversas entidades colectivas da freguesia uma carrinha de transporte de passageiros, a qual permitirá, também, a realização de transporte social.

A proposta, apresentada pelo candidato à presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, surgiu após uma visita realizada, esta terça-feira, 27 de Julho, às instalações do Centro Cultural e Desportivo São José, durante a qual reuniu com a sua directora, Bárbara Benedito.

Após a visita ao Centro de Dia, Pedro Araújo elogiou “o extraordinário trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural e Desportivo São José em prol da população sénior, permitindo que os mesmos se mantenham nas suas famílias e inseridos na sua comunidade". Na oportunidade, o candidato à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria realçou, ainda, "a preocupação deste Centro de Dia em contribuir para a adopção de um estilo de vida saudável e para a felicidade dos seus utentes".

Segundo Pedro Araújo, "há uma carência generalizada das entidades colectivas da freguesia ao nível dos transportes, bem como a difícil orografia das zonas mais altas, que impede o acesso de transporte público", justificando, desta forma, o recurso a uma “carrinha social”.

Um projecto que teve um bom acolhimento por parte da direcção do Centro Cultural e Desportivo São José, considerando que seria de uma enorme mais-valia para a população desta freguesia. Pedro Araújo, candidato à presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria

Outra das propostas anteriormente apresentadas pelo candidato, pretende juntar as diversas entidades colectivas da freguesia, para além de outras que possam intervir positivamente na área social, de forma a operacionalizar soluções, em sinergia, para os diversos problemas e desafios sociais da freguesia.