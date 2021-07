Paul do Mar “não sofre de sazonalidade”

O presidente da Câmara Municipal da Calheta disse ao início da tarde que a freguesia do Paul do Mar não sofre de “problemas de sazonalidade” no que diz respeito à ocupação turística em alojamento local.

O autarca social-democrata falava durante a inauguração do Sea Pearl, uma habitação recuperada que passa a estar disponível no mercado de alojamento local.

Antes, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional dissera que o município deixou de estar na periferia passando a ser uma autêntica centralidade em diversos domínios, mas em especial na procura de turistas e de habitação.