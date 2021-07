Madeira soma 10 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia

Com os 29 novos casos de Covid-19 confirmados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Saúde (DRS), a Madeira soma agora um total de 10 mil infecções desde o dia em que assinalou o primeiro caso positivo, isto é, desde o dia 16 de Março de 2020.

O primeiro caso positivo foi detectado numa cidadã holandesa, às 22h14 do dia 16 de Março, e que entrou na região no dia 12 de Março. A mulher estava alojada numa unidade hoteleira, no Funchal.

29 novos casos e mais 17 recuperados na Madeira Há a reportar 29 novos casos de infecção na Madeira. Trata-se de 15 casos importados provenientes da França (6), Reino Unido (4), Região de Lisboa e Vale do Tejo (3), Bélgica (1) e Holanda (1). Os restantes 14 casos são de transmissão local. Com mais 17 casos recuperados a reportar a Região contabiliza 213 casos activos, dos quais 88 são casos importados e 125 são de transmissão local.

Relativamente às recuperações, a Região assinala 9.714 casos 'curados' até ao momento.