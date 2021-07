CMF entregou kit de Protecção aos membros do Núcleo de Protecção Civil da Barreira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve no passado domingo, 18 de Julho, no sítio da Barreira, em Santo António, para entregar à população residente, nomeadamente aos cidadãos que integram o Núcleo de Protecção Civil da Barreira, um kit de Protecção Civil, composto por equipamentos de primeira intervenção, com vista a auxiliar a proteção defensiva das habitações numa situação de incêndio florestal.

É mais um investimento na segurança do concelho, à entrada do Verão, capitalizando uma das práticas de democracia participativa do Funchal, que já foi considerada, em 2019, como a melhor do país. Para o actual Executivo, as políticas de proximidade e de participação cívica são fulcrais para o desenvolvimento do concelho. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca recorda que os Núcleos de Protecção Civil (NPC) foram implementados pela Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, após os incêndios do Verão de 2016, “de acordo com uma nova forma de fortalecer a governança na gestão de risco, promovendo o envolvimento e a participação da comunidade local na construção de uma cultura de segurança e na adopção de atitudes e comportamentos responsáveis e adequados, face a situações de emergência”, referiu.

Os Núcleos são um grande passo em frente no que diz respeito à proteção de pessoas e bens, sobretudo nas Zonas Altas do concelho, reconhecendo que a melhor forma de proteger as populações em situações de emergência é envolvê-las no combate a catástrofes, investindo-se em literacia e meios nesta área de acção. Isto porque a maior vulnerabilidade identificada nas zonas de risco é o facto de a população não ter formas eficazes de enfrentar a primeira fase de resposta, antes da chegada das forças de combate. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O Kit de Protecção Civil entregue na Barreira vem dotar os cidadãos de meios que permitem uma resposta imediata em situações de catástrofe. O Kit é composto por: uma motobomba, uma bomba dorsal manual, um tanque autoportante, diferentes tipos de mangueiras, agulhetas e chaves, um disjuntor, ferramentas de proteção pessoal, como máscaras, luvas e óculos, e ferramentas de sapadores, tais como batedor, pá, enxada, machado e podoa.

Os cidadãos que compõem o NPC Residente tiveram a oportunidade de demonstrar toda a formação recebida, através de uma simulação, um exercício que pôs em prática o Kit de Protecção Civil atribuído à comunidade. Um investimento de cerca de 10 mil euros.

"Este é um trabalho no sentido de sensibilizar e treinar a população para saber agir numa situação de emergência, aumentar a percepção sobre o risco de catástrofes e desenvolver competências que promovam uma melhor gestão e adaptação emocional e comportamental a situações de stress. Os Núcleos potenciam a diminuição da vulnerabilidade e o aumento da resiliência no Município", vincou o edil funchalense.