Bombeiros realizam simulacro no teleférico da Rocha do Navio

A equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários de Santana realizou ontem um simulacro de resgate de passageiros no teleférico da Rocha do Navio. O exercício contou também com a equipa de operadores do teleférico e ainda com a presença da Brigada de Busca e Salvamento e Resgate em Montanha da PSP.

O objectivo foi testar a capacidade, rapidez e meios disponíveis para o efeito.

Um trabalho que mereceu um agradecimento por parte da Câmara Municipal de Santana.