N.º 1 do Mundo pode ser o adversário de Marcos Freitas

Depois de um saboroso triunfo na estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, o madeirense Marcos Freitas carimbou o passaporte para os oitavos-de-final da prova de singulares, em ténis de mesa, onde poderá encontrar o número 1 do Mundo, o chinês Fan Zhendong.

Após o triunfo diante do austríaco Daniel Habesohn, por 4-3, o n.º 24 do ranking mundial irá entrar em acção já esta terça-feira onde terá como adversário o vencedor do encontro entre o número 1 do Mundo, o chinês Fan Zhendong, e o francês Emmanuel Lebesson.

De referir que o madeirense teve a oportunidade de defrontar o líder da hierarquia mundial, na passada terça-feira, em Tóquio, onde ambos realizaram um treino conjunto, e curiosamente no dia antes do sorteio da competição de singulares, onde foi conhecido que o duelo entre os dois poderia acontecer nos oitavos-de-final da competição.

Resta agora esperar se Fan Zhendong consegue eliminar o francês, na terceira ronda, em jogo que está agendado para a madrugada desta terça-feira, pelas 2 horas.