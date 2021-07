Surto de covid-19 na cidade chinesa de Nanjing agrava-se com 31 novos casos

A cidade chinesa de Nanjing identificou 31 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, anunciou hoje a Comissão de Saúde da China.

Estas infeções elevam o total de casos em Nanjing, no leste do país, para mais de 90, nos últimos dias.

Nanjing lançou uma campanha de testes e colocou sob confinamento dezenas de milhares de pessoas.

A China tem utilizado esta estratégia para conter surtos na fase inicial, o que permitiu uma contenção efetiva do vírus.

O programa de vacinação também avançou rapidamente, com 1,55 mil milhões de doses foram administradas até domingo em todo o país, que conta 1,4 mil milhões de habitantes, indicou a Comissão de Saúde da China.

As autoridades indicaram que atualmente existem 795 casos ativos de covid-19 no país, que registou 4.636 mortes causadas pela doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.301 pessoas e foram registados 954.669 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.