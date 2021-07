JPP lembra obra inacabada no Caniçal

O candidato do JPP à Câmara Municipal de Machico, Carlos Costa, esteve hoje no Caniçal, onde lembrou a obra inacabada que ligaria a antiga Igreja do Caniçal e o sítio da Palmeira de Baixo.

Esta obra prometida pelo Governo Regional, através de um conjunto de resoluções, foram mais de 15 resoluções, desde adjudicações, expropriações de terrenos e benfeitorias, resoluções de retificação dessas expropriações e dessas benfeitorias, resoluções de posses administrativas, que contam já com largos anos, continua por ser concretizada". Carlos Costa

O candidato frisou a última resolução, “703/2016, que desiste praticamente, de expropriar 31 parcelas e até aproveita para se dirigir aos proprietários dessas mesmas parcelas no sentido do direito de reversão”.

“É inaceitável que esta obra, com fundos comunitários por via do FEDER, além de fundos do próprio orçamento regional, esteja no seu inactivo, ou seja, por concluir, desde 2007 então pergunta-se: desiste-se desta obra e como é que ficam os dinheiros do erário publico?". Carlos Costa

O candidato criticou a apatia das autarquias, “que estão completamente insensíveis a esta realidade, que não cumprem as suas atribuições de promover e salvaguardar os direitos e os interesses das localidades”.

Carlos Costa lamentou o total “desinteresse, quer da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia, que não encontraram nenhuma medida prática para ajudar a resolver este problema”.

O candidato do JPP à Câmara Municipal de Machico destacou os problemas estruturais da freguesia do Caniçal, “nomeadamente, na área acessibilidades”, o que é comprovado com as actuais obras que se verificam com o fecho provisório da rua São Sebastião.

“Temos verificado fortes constrangimentos a quem se quer dirigir ao centro do Caniçal. Se esta obra que aqui estamos a falar estivesse concluída, existia uma alternativa viável, com fluência do transito rodoviário”, frisou.

Carlos Costa garantiu que na Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal irá apresentar soluções para estes problemas.