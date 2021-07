Meia centena de pilotos já inscritos no Rali Vinho da Madeira

São cerca de 50 os concorrentes que já formalizaram a sua inscrição na 62.ª edição do Rali Vinho da Madeira. Aproximadamente duas dezenas são pilotos provenientes de fora do arquipélago.

À partida do evento, que estará na estrada entre os dias 5 e 7 de Agosto, deverão se apresentar o espanhol Jan Solans bem como aqueles que nesta altura são os primeiros classificados no Campeonato de Portugal de Ralis. Armindo Araújo em Skoda Fabia Rally2 Evo, Ricardo Teodósio em viatura idêntica e ainda Bruno Magalhães, ao volante de um Hyundai i20 R5, devem voltar a entusiasmar um público fervoroso e dedicado.

Para aquela que é a mais importante prova do calendário local estão também inscritos os pilotos que habitualmente disputam os lugares do pódio nos ralis regionais e ainda José Pedro Fontes, em Citroën C3 Rally2, e Pedro Meireles, num VW Polo GTi R5, que começarão a preparar a sua participação no Rali Vinho da Madeira no evento que o antecede no calendário da modalidade na ilha, ou seja, o Rali do Marítimo.