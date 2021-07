Previsão para Domingo 'promete' sol e calor

A previsão do estado do tempo para este domingo, 25 de Julho de 2021, aponta para "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e do Porto Santo", diz o IPMA.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento soprará "fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas", adverte.

Na região do Funchal, o mesmo cenário de "céu em geral pouco nublado" e com o vento a soprar "fraco (inferior a 15 km/h)".

No mar, tudo muito sereno, com a costa Norte a apresentar "ondas de norte com 1 metro" e a costa Sul terá "ondas inferiores a 1 metro".

A temperatura da água do mar estará nuns apreciados 21/23ºC, calcula o IPMA.