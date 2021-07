Região já gastou mais de 560 milhões com a pandemia

A manchete do DIÁRIO deste domingo, 25 de Julho de 2021, faz as contas do custo da covid-19 na Madeira. Gastos com a pandemia ultrapassam os 560 milhões, escrevemos em letras garrafais. E acrescentamos: "Empréstimo contraído para financiar as medidas de apoio e mitigação da Covid-19 é insuficiente. Região tem orçamentado, até ao final do ano, mais 214 milhões para suporte social, empresarial e económico". Saiba mais na página 13.

Como foto principal da primeira página está uma nova aventura expedicionária às ilhas isoladas mais a sul. Em busca do “mundo em aberto” nas Selvagens, pode-se ler. "Expedição científica saiu ontem do Funchal para pesquisar, no extremo Sul do território português, microorganismos que podem curar o cancro e vestígios geológicos semelhantes ao solo de Marte". O artigo pode ser lido na página 7.

Palavra de quem sabe. “Esta geração de alunos teve azar”, diz Nuno Crato, "professor catedrático e ex-ministro da Educação", que "está a impulsionar programa para ajudar os jovens a lerem mais e melhor" A entrevista pode ser lida nas páginas 20 e 21.

Brício Araújo aponta “um novo caminho” é o título que dá voz ao cabeça-de-lista do PSD/CDS para Santa Cruz, que "conta com quatro mulheres". Saiba quem são os candidatos na página 5.

Noite trágica de sexta-feira nas estradas e as contas na edição de hoje. Cinco mortes na estrada este ano, depois de um ciclista ter sido "abalroado por carro" e que "foi projectado 15 metros em estrada mal iluminada". Leia na página de Casos do Dia, a 8.

Ainda que não tenha chamada de primeira página, dado o seu impacto na vida dos funchalenses e de todos os madeirenses, não deixe de ler a notícia do falecimento do professor Virgílio Pereira e as reacções que se seguiram. Está na página 40.

