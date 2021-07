Madeira com R(t) mais elevado do país

A Madeira é a região do país com o número de reprodução efectivo - R(t) mais elevado, de acordo com o último relatório de situação da evolução do número de casos de covid-19 em Portugal, hoje divulgado pelo Laboratório Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Com referência ao período entre 14 e 18 de Julho, a Região apresenta um R(t) de 1,23.

Ao contrário de todas as regiões do continente, que nos últimos dias registaram uma desaceleração do aumento do número de novos casos, na Madeira os valores têm apresentado uma tendência crescente.

O número médio de casos diários é agora de 42, com uma taxa a 14 dias na ordem dos 118,9.

A nível nacional, o valor médio do R(t) para o período em apreço é de 1,07.

Lisboa e Vale do Tejo e Algarve apresentam uma taxa de incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes; a região Norte e Alentejo superior a 240 casos e a região Centro e os Açores superior a 120 casos.

Apesar dos números, a Madeira continua a registar a taxa de incidência acumulada mais baixa do País, sendo inferior a 120 casos por 100 mil habitantes.