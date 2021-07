Enfermeiro é candidato do Chega à Assembleia Municipal de Santa Cruz

Victor Martinho Caldeira Basílio é o candidato do Chega à Assembleia Municipal de Santa Cruz.

Tem 42 anos, é casado, natural da freguesia de São Pedro e reside desde 2006 no concelho de Santa Cruz. Licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, em 2002, realizou uma pós-graduação em Higiene e Segurança no Trabalho na Universidade da Madeira, em 2008. Continuando o percurso académico realizou uma especialidade em Médico-Cirúrgica, em 2016, na área da pessoa em situação crítica, exercendo a sua função de enfermeiro com competências acrescidas no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Do ponto de vista político, assume que "sempre se identificou com as ideias defendidas pela direita". "Família, identidade e pátria" são os valores nos quais se revê.

"Acérrimo defensor da meritocracia", diz ter decidido abraçar o desafio lançado por André Ventura após "ter visto o país e a Região quase hipotecar o futuro das gerações vindouras".

Será pela primeira vez candidato autárquico, no concelho que onde reside e promete contribuir na "criação de uma cidade mais justa, respeitadora da sua população trabalhadora, ajudando na criação de melhores condições de vida para a população de Santa Cruz".