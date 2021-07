Há 22 anos, uma bomba explodia na Quinta Deão

"Pouco passava das três horas da madrugada de quinta-feira quando o silêncio da Rua Nova da Quinta Deão foi quebrado por uma violenta explosão provocada por uma bomba que foi colocada junto ao motor de um automóvel".

É desta forma que começa a notícia publicada no DIÁRIO a 16 de Julho de 1999 e que dava conta de um suposto atentado motivado por um ajuste de contas e que deixou aquela zona residencial do Funchal em alvoroço.

"O carro, um jeep Land Rover Freelander, propriedade de um funcionário da Câmara Municipal da Ponta do Sol, ficou completamente destruído e o seu capot foi projectado para o terraço de um apartamento do quinto andar", relatava a notícia publicada há 22 anos.

"A violência e a potência deste engenho explosivo foi de tal ordem que danificou mais de duas dezenas de outros automóveis que ali também se encontravam estacionados. Duas das viaturas que se encontravam paradas ao lado do jeep ficaram também parcialmente destruídas. Dezenas de vidros e montras partidas foram outros dos efeitos do rebentamento desta bomba que foi ouvido em toda a cidade e mobilizou de imediato para o local bombeiros e forças policiais".

A notícia publicada relatava ainda que "as razões que estiveram na base deste atentado também ainda estão por explicar, mas, segundo as informações que o DIÁRIO conseguiu recolher no local, suspeita-se que o móbil deste atentado terá sido um acto de vingança contra o proprietário da viatura em causa, alvo de ameaças desde 1991, depois de ter sido arguido num caso de homicÍdio."

Na edição do DIÁRIO de 16 de Julho de 1999, o destaque porém foi dado às expectativas que rodeavam a aentão comissão política regional do PS com críticos da direcção do PS-M a acreditar que Mota Torres iria liderar a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República, seguido de Rita Pestana, Arlindo Oliveira e lsabel Sena Lino. "Se assim far, prometem uma lista alternativa."

A existência de crude na Praia Formosa, a confirmação da presença de Durão Barroso na festa do PSD-M no Chão da Lagoa e a troca de galhardetes entre Carlos Pereira e António Fontes sobre o Marítimo, foram também notícias em destaque há 22 anos.

