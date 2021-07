Brasil com mais 1.108 mortes e 38.091 novos casos nas últimas 24 horas

O Brasil registou 1.108 mortes por covid-19 e 38.091 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, informou sábado o Ministério da Saúde do país.

Com este mais recente balanço, o Brasil passa a totalizar 549.448 mortes por covid-19, continuando a ser um dos países mais afetados pela pandemia, ainda que os números estejam em queda há um mês.

Segundo os dados oficiais, a média de mortes com covid-19 da última semana foi de 1.169 por dia, o menor número registado nos últimos cinco meses, demonstrando a tendência de desaceleração da pandemia no Brasil.

Também as hospitalizações relacionadas com o novo coronavírus têm diminuído e, pela primeira vez desde dezembro do ano passado, as unidades de cuidados intensivos dos 27 estados brasileiros estão abaixo de 90% de ocupação.

A contínua descida desses indicadores está relacionada com a campanha de vacinação, que, pouco a pouco, vai tomando força no país, onde milhares de pessoas têm saído regularmente à rua para exigir maior rapidez no processo de imunização.

Segundo dados do Ministério da Saúde, desde que a campanha de vacinação começou, há seis meses, 45% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Ainda assim, apenas 17% dos mais de 212 milhões de habitantes do país completaram o ciclo de vacinação, o que tem levado os especialistas a aconselharem prudência, recordando que um eventual aumento de contágios com a variante delta do vírus poderá voltar a fazer disparar os números.

O Brasil continua a ser o segundo país do mundo com maior número de mortos por covid-19, apenas abaixo dos Estados Unidos, e o terceiro com mais contágios, a seguir a Estados Unidos e Índia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4,1 milhões de mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.