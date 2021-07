Albuquerque recorda "homem íntegro que sempre defendeu a população"

O presidente do Governo Regional reagiu, na sua página no Facebook, à morte de Virgílio Pereira.

Miguel Albuquerque, foi seu vice-presidente e lhe sucedeu à frente da Câmara Municipal do Funchal diz que este é um "dia muito triste".

"Faleceu o Professor Virgílio Pereira. Um Social Democrata como poucos, convicto, empenhado, atento.

Teve um papel importante no seio do PSD Madeira, foi Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu.

Um homem íntegro que sempre defendeu a população que representava e a nossa terra, além fronteiras.

Deixa-nos um legado inenarrável, de que gostaria de destacar a sua preocupação com as pessoas, tendo pautado os seus mandatos por um esforço hercúleo de proximidade e empatia para com todos.

Faltam-me as palavras para quem nos ensinou e deu tanto. Uma referência política, um homem que fica na nossa História.

À sua família e demais amigos, os meus sentimentos.

Obrigado, Professor Virgílio. Descanse em paz", escreveu o presidente do GR.

Virgílio Pereira morreu, esta tarde, no Hospital Nélio Mendonça. Tinha 80 anos.