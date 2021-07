Bloco de Esquerda expressa pesar pelo falecimento do professor Virgílio Pereira

"O Bloco de Esquerda-Madeira exprime o seu pesar pelo falecimento do Professor Virgílio Pereira, antigo autarca e ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, endereçando à família e amigos as sentidas condolências", escreve o partido numa nota assinada pela coordenadora regional, Dina Letra, que lamenta a "perda irreparável".

"Virgílio Pereira exerceu as funções de Presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 1976 e 1983, sendo novamente eleito em 1994, tendo contribuído, na época, para a dinamização cultural do Funchal e sendo uma referência indelével do poder local da cidade que o viu nascer", acrescenta.

"Independentemente das naturais diferenças políticas que nos separam sempre pautou a sua actuação pela cordialidade e respeito pelos adversários políticos o que revela o seu espírito democrático e livre", reforça o BE-Madeira.