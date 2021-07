‘SkyUp Airlines’ estreou hoje no Aeroporto da Madeira

A companhia da Ucrânia ‘SkyUp Airlines’ fez hoje a sua estreia no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, com voos directos de Kiev, duas vezes por semana, aos sábados e às terças-feiras.

A operação regular decorrerá até 30 de Outubro e será operada com aviões Boeing 737-800, com capacidade para 189 lugares.

Aos sábados e às terças-feiras, os voos partem da capital ucraniana às 16h00, chegando à Madeira às 20h05. Em sentido inverso, partem da Madeira às 21h05, chegando a Kiev às 4h50 do dia seguinte.

Será a rota mais longa a operar de/para a Madeira. Na realidade, o voo Kiev-Funchal dura 6h05 e o Funchal-Kiev tem um tempo de voo de 5h45.

Francisco Vieira Pita, director comercial da ANA Aeroportos de Portugal salientou que “é com renovado optimismo que o Aeroporto da Madeira recebe uma nova companhia aérea low cost, a SkyUp Airlines, que inicia mais uma ligação regular com Kiev". O responsável assinalou ainda "a aposta desta segunda companhia aérea ucraniana na Madeira", que "volta a demonstrar a resiliência do destino Madeira na recuperação de mercados emissores, bem como o potencial desta região como destino turístico alicerçado na sustentabilidade". E acrescentou: "Esta operação resulta de um trabalho conjunto da ANA Aeroportos de Portugal/VINCI Airports e das entidades turismo nacionais e regionais.”

Já o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, considera que “esta nova operação da Ucrânia, da ‘SkyUp Airlines’, assim como a outra da ‘Ukraine International Airlines’, deste mesmo país, que estreou recentemente na Madeira, respondem ao desafio concreto da diversificação de mercados, que estamos continuamente a apostar, e vem confirmar o potencial do mercado ucraniano, que, num só mês, conhece duas novas operações directas para o destino Madeira”.