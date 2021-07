Assembleia Legislativa da Madeira manifesta profundo pesar pela morte de Virgílio Pereira

"O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifesta o seu profundo pesar pela morte do Professor Virgílio Higino Gonçalves Pereira, um amigo leal e um político fundador da Democracia e da Autonomia", assinala uma nota do parlamento madeirense.

Além de recordar que José Manuel Rodrigues "teve oportunidade de conviver com o Professor na antiga Escola Industrial e Comercial do Funchal, como aluno", depois "no jornalismo, acompanhando o seu percurso de autarca na Câmara do Funchal, e ainda como Deputado ao Parlamento Europeu", destaca em toda a sua actividade "as suas enormes qualidades pessoais e o seu apego à defesa do Bem Comum".

E acrescentou: “O Professor Virgílio Pereira foi um digno servidor da Causa Pública e honrou os cargos que desempenhou ao longo da sua vida.”

Segundo José Manuel Rodrigues, a melhor homenagem que se lhe pode prestar “é seguir o seu exemplo”, disse o presidente do parlamento madeirense.

"À sua família e amigos, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira dirige as mais sentidas condolências", conclui.