Paulo Neves exigiu especial atenção às comunidades de África do Sul e Venezuela

Paulo Neves exigiu que haja uma atenção especial às comunidades que vivem na África do Sul e na Venezuela, “comunidades que vivem em permanente angústia e nas quais muitos portugueses foram vítimas de actos brutais de violência sobre os seus bens”.

“Tudo o que se faça é sempre pouco”, afirmou o deputado eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, dirigindo-se ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.

O deputado apelou a “mais acompanhamento por parte das embaixadas e dos consulados, assim como o reforço dos programas de apoio social a estas comunidades”.

Paulo Neves reiterou a necessidade de existir “mais e melhor informação sobre as regras das vacinas exigidas àqueles que querem visitar Portugal no Verão”, atendendo a que existe, neste momento, “muita confusão e falta de informação junto dos nossos emigrantes”.

Outra questão levantada na sua intervenção disse respeito às ligações aéreas, operadas pela TAP, para estes países, com Paulo Neves a exigir que a companhia aérea pública TAP “reinicie, rapidamente, as ligações à Venezuela e à África do Sul.

O deputado denunciou ainda os atrasos que se têm vindo a agravar nos consulados em matéria de pedidos de documentação por parte dos emigrantes.

Muito desse trabalho sofreu atrasos consideráveis devido à pandemia e agora é necessário fazer rapidamente aquilo que ficou acumulado”,. Paulo Neves

Abordando a política externa, pediu ao Governo da República para ser muito exigente com o governo da Guiné-Equatorial, que é membro da CPLP, para que este país cumpra com as suas obrigações em matéria de direitos humanos e liberdades, alertando ainda para algum mal-estar que tem sido relatado por parte de alguns profissionais portugueses que vivem no território de Macau.