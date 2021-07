José Manuel Rodrigues elogiou trabalho do Comandante-Geral da GNR

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, hoje, em audiência para apresentação de cumprimentos, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), Tenente-General Rui Clero, que se encontra na Região, pela primeira vez na qualidade de Comandante-Geral da GNR, a acompanhar a deslocação oficial do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao arquipélago da Madeira.

José Manuel Rodrigues relevou a importância da missão que vem sendo cumprida, de forma exemplar, por aquela corporação, nomeadamente em momentos críticos, como foram a aluvião do 20 de Fevereiro de 2010, os incêndios de 2016 e, actualmente, o combate à pandemia.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse não ter dúvidas sobre o apreço que os madeirenses têm pelo desempenho da GNR na Região e notou que, ao longo dos anos, essa missão tem vindo a ser cada vez mais reconhecida.

A visita decorre no âmbito da inauguração das novas infraestruturas associadas ao sistema integrado de vigilância da costa. Rui Clero, que em Fevereiro de 2016 chegou ao Funchal para assumir funções como Comandante Operacional da Madeira, cargo que manteve até Junho de 2017, aproveitou a ocasião para inteirar o presidente do parlamento das potencialidades das novas infraestruturas instaladas na Região, recordando que a experiência enquanto Comandante Operacional lhe permitiu desenvolver uma sensibilidade particular em relação à realidade do território, o que é, claramente, uma vantagem.