Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana recebido por Ireneu Barreto

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), Tenente-General Rui Clero.

O Tenente-General Rui Clero, que exerceu as funções de Comandante Operacional da Madeira entre Fevereiro de 2016 e Junho de 2017, e é um profundo conhecedor da Região, teve ocasião de detalhar as capacidades dos novos meios de fiscalização da GNR na RAM, hoje inaugurados pelo Ministro da Administração Interna, e de esclarecer o Representante sobre a Missão daquela corporação no espaço regional e nacional.

Ireneu Barreto louvou o esforço e o empenho da GNR, nas múltiplas capacidades de que dispõe na Região Autónoma, e salientou, em particular, o desempenho do Comando Territorial da Madeira da GNR durante os períodos em que vigorou o Estado de Emergência.