Os candidatos do Chega à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal, Miguel Castro e Filipe Vieira, assim como outros membros das suas listas, estiveram reunidos com o Sindicado Nacional dos Bombeiros Sapadores.

“Foi nos relatado que a autarquia está em falta com o pagamento da reposição salarial de 15%, conforme descrito em Diário da República do dia 2 Julho no artigo 10 alínea 3, do período de Julho de 2019 a Março de 2020, situação inadmissível para estes homens que com muito brio e profissionalismo servem este concelho. Isto é uma situação contemplada na lei e só não está a ser cumprida por má vontade do Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Segundo relatado, a câmara municipal em primeira instância criou um precedente: estender a recruta por mais uma ano fugindo assim às suas obrigações, situação nunca antes vista. Ficamos a saber que em Setembro de 2019 a autarquia recebeu a muito custo estes profissionais e que prometeu para Março de 2020 a resolução do problema, como tal situação não se verificou foi dada a entrada a uma acção judicial para resolver esta situação”, acusa o Chega.

O partido diz também que os bombeiros não receberam ainda subsídio extraordinário de risco que lhes foi atribuído devido à pandemia e questiona: “Será que a Câmara Municipal do Funchal gastou o orçamento todo em alcatrão e não tem verbas para cumprir com as suas obrigações? Como pode a Câmara exigir o cumprimento das leis aos seus cidadãos se ela própria dá exemplos reprováveis como este?”

O Chega afirma ainda que o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores falou sobre “faltas de condições no alojamento e armazenamento, situações que foram já reportadas à inspeção geral do trabalho e algumas delas ainda estão por resolver”. Houve também lugar para propostas: “Criação de um suplemento para os tripulantes de ambulância à semelhança do que foi atribuído nos Açores, onde Chega Açores participou activamente nesse processo. O Chega assume como compromisso de honra, caso seja eleito, lutar pelo cumprimento da lei e pela resolução desta situação”.