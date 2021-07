75 mil euros em prémios para melhores soluções na área dos dados

O Data Challenge, programa que vai apoiar ideias de negócio que desenvolvam soluções para os desafios da indústria na área dos dados, arrancou no passado dia 15 de Julho. Organizado pela UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto e pelo UC Business da Universidade de Coimbra, o programa é promovido pelo Santander Universidades. A Universidade da Madeira é uma das instituições académicas envolvidas.

Altice, Bluepharma, Bosch, Prozis, Santander e Sogrape vão apresentar desafios de gestão, valorização e segurança de dados em seis áreas distintas: telecom, indústria farmacêutica, cidades inteligentes, eCommerce, banca/seguros e cadeia de abastecimento, respetivamente. Ao longo do programa, os participantes vão trabalhar nestes desafios e desenvolver ideias de negócio que os tentem solucionar.

Aberto a estudantes, investigadores e recém-licenciados provenientes de qualquer Universidade e Instituto Politécnico do País, o Data Challenge procura participantes de todas as áreas do conhecimento, desde as humanidades e artes às ciências e engenharias.

Os prémios do Data Challenge ascendem os 75 mil euros. Para além de um prémio pecuniário de 2,500€, o vencedor de cada área tem acesso a incubação – durante 4 meses – numa das estruturas de incubação parceiras e a uma formação em temas associados a inteligência artificial da I2A2- Institut d'Intelligence Artificielle Appliquée, no valor de 10.000€.

Durante o programa, que vai decorrer de outubro a dezembro, os participantes vão ter a oportunidade de assistir a sessões de partilha de casos reais de captação e utilização de dados nas empresas, receber mentoria dedicada ao desenvolvimento da ideia de negócio e frequentar workshops focados no desenvolvimento da proposta de valor e estrutura do pitch. O programa contempla, ainda, a dinamização de master classes abertas ao público, com experts académicos e empresariais sobre temas críticos na área dos dados.

“Faz parte das iniciativas do Santander Universidades promover a proximidade entre o meio académico e as empresas, o Data Challenge vai exatamente nesse sentido. É um projeto win-win para os vários intervenientes, incentivando inovação e espírito empreendedor.”, revela Sofia Frére, responsável do Santander Universidades em Portugal.

O incentivo à inovação e estimulação de novos modelos de negócio é reforçado por Maria Oliveira, diretora de negócio da UPTEC, que vê o programa como "uma porta aberta para a implementação de soluções em contexto empresarial. Construir pontes entre o conhecimento das Universidades e a indústria é essencial no processo de geração de novas ideias e inovação.”, destaca.

Segundo Nuno Mendonça, Coordenador do UC Business - Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, “Mais do que um programa de apoio a ideias de negócio, o Data Challenge afirma-se como um verdadeiro desafio às empresas e empreendedores, criando valor a partir de dados até agora subaproveitados - criação esta a partir de informação disponível a todos, mas que apenas alguns poderão ascender à sua valorização, através da oportunidade de participação neste programa inovador e único no país.”, reforça.

Este programa conta com a colaboração de seis empresas e sete Universidades, cuja participação ativa pretende contribuir para a resolução de problemas, através abordagens centradas em dados. Entre os parceiros académicos constam a Universidade Beira Interior, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade Nova Lisboa, Universidade da Madeira, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A participação no programa é gratuita e há mais de 75 mil euros em prémios para as melhores soluções de valorização de dados da indústria.