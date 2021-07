Cristiano Ronaldo fica na Juventus

Cristiano Ronaldo fica mesmo na Juventus na próxima temporada. Essa é a informação que a imprensa italiana dá como certa esta sexta-feira. De acordo com o jornal desportivo Gazzeta dello Sport, o jogador madeirense vai mesmo continuar em Turim na próxima época e a 25 de Julho estará de regresso para arrancar com os trabalhos de pré-temporada.

Cristiano Ronaldo foi um dos ausentes no início da pré-temporada da Juventus, na última quarta-feira. O craque está ainda a gozar de férias após participação no Euro'2020. Mas nessa quarta-feira, um adepto italiano conseguiu chegar à fala com o vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved, e perguntou-lhe se Cristiano Ronaldo ficava em Turim.

Nedved satisfez a curiosidade: "Ele vem, vem"

Esta sexta-feira, é a imprensa italiano que o confirma.