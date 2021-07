Turista escorregou e ficou ferida no Pico Ana Ferreira

Uma mulher de nacionalidade estrangeira escorregou esta manhã quando se encontrava no Pico Ana Ferreira, no Porto Santo, e ficou ferida no tornozelo.

A turista, de 25 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportada para o Centro de Saúde da ilha dourada por volta das 11h45.

No local esteve a equipa de resgate em montanha dos bombeiros, uma ambulância, duas viaturas de apoio e a polícia florestal.