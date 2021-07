Sara Madruga acusa António Costa de fugir das questões da Madeira como o diabo foge da cruz

No debate do Estado da Nação, a deputada madeirense confrontou António Costa com a permanente fuga às questões da Madeira "como o diabo foge da cruz".

Sara Madruga da Costa lembrou que na última visita oficial à Região o primeiro-ministronada disse sobre os vários dossiers pendentes. "Chegou à Madeira mudo e saiu calado", ironizou a social-democrata.

A deputada madeirense disse ainda a António Costa que este tinha o dever de saber “que os madeirenses não são pessoas de desistir e que os deputados que os representam também não, portanto, se pensa que nos vence pelo cansaço está muito enganado”.

O Primeiro-Ministro pode continuar a fugir às questões, nós não vamos desistir e vamos continuar a insistir até que as mesmas sejam respondidas e os dossiers sejam resolvidos. Sara Madruga da Costa

Referindo-se ao exemplo do novo Hospital da Madeira, Sara Madruga da Costa referiu que “graças à Madeira a obra já avançou no terreno”, no entanto “o primeiro-ministro continua a fugir às suas responsabilidades, continua sem dizer quando vai cumprir com as suas promessas, continua sem colocar, preto no branco, que o financiamento é de cinquenta por cento e nunca abaixo disso e muito menos significa descontar o custo de infraestruturas alheias”, referiu.

Questionando "até quando serão os madeirenses vítimas do comportamento omissivo e vergonhoso do Governo da República", a deputada social-democrata lamentou ainda que tenha “passado mais uma sessão legislativa e que a falta de palavra de António Costa para com a Madeira continue igual”.

“O primeiro-ministro perdeu mais uma oportunidade de corrigir a trajetória do seu relacionamento com a Região”, sentenciou.