CMF disponibiliza apoio à cidade irmã Leichlingen devido às inundações

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, entrou em contacto com Burgermeister Frank Steffes, presidente da Câmara de Leichlingen, para disponibilizar todo o apoio e solidariedade por parte do Funchal à cidade irmã, na sequência das grandes inundações que têm assolado algumas cidades da Alemanha.

“Ao abrigo da nossa amizade disponibilizamos qualquer tipo de apoio que fosse necessário, tal e qual o que aconteceu em 1993 aquando do aluvião que destruiu a baixa do Funchal. Tivemos uma grande proximidade das corporações de bombeiros de Leichlingen. Não poderíamos também deixar de nos associar e expressar a nossa maior solidariedade para com todos os cidadãos daquela cidade, uma das irmãs mais antigas do município". Miguel Silva Gouveia

O autarca realçou que, de acordo com Burgermeister Frank Steffes, a “situação está controlada, com várias corporações de bombeiros e autoridades da Protecção Civil no terreno a tentar resolver e a repor a normalidade na cidade, que ainda assim não foi das mais afectadas”.

Miguel Silva Gouveia referiu que, segundo o presidente da Câmara de Leichlingen, os prejuízos são “avultados” e que rondam os “10 milhões de euros”.

“Burgermeister Frank Steffes agradeceu o gesto e a preocupação e nós realçamos que iremos estar sempre prontos a ajudar uma cidade irmã que também já nos ajudou em situações muito difíceis de superar”, acrescentou.

O Funchal e Leichlingen são cidades geminadas desde 1996 e têm desenvolvido, desde então, uma relação de grande proximidade, cooperando ao longo dos anos nas mais diversas áreas, da cultura à proteção civil.