Garcês acusa candidato do IL de "falta de carácter"

José António Garcês considera “demagogia”, “política baixa", “vergonhoso” e “falta de carácter” a postura do candidato da Iniciativa Liberal.

José Carlos Gonçalves, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de São Vicente, acusou esta manhã o candidato do PSD/CDS à presidência da mesma autarquia, José António Garcês, de peculato.

Em nota enviada à comunicação social, José Carlos Gonçalves demonstra "estranheza pelo facto de o candidato José António Garcês ter aparecido num debate eleitoral como representante de uma coligação, usando a viatura oficial da Câmara de São Vicente".

Segundo o candidato da IL o recurso ao automóvel do município "consubstancia a prática de um crime de uso de bens públicos para benefícios privados, como o define o Artigo 376.º do Decreto-Lei n.º 48/95, 'Peculato de Uso'".

Ora, ao DIÁRIO, o autarca já reagiu: “Informo que o candidato da Coligação PSD/CDS [ele próprio] às eleições autárquicas 2021, é o actual presidente da Câmara em funções, exercendo todos os dias essa função”.

“Estando em funções nunca daria tempo, além do inconveniente de ir a São Vicente deixar a viatura oficial e regressar em viatura própria. Por tudo isto acho que à falta de projectos e de ideias deste candidato, focou-se naquilo que é o seu carácter e a política de baixo nível”. José António Garcês, candidato PSD/CDS

Esclarece, igualmente, que “no dia 14-07-2021, estava no exercício das minhas funções no Funchal, pelo que às 16h15, hora marcada para o debate, estando no Funchal em funções desloquei-me à RTP Madeira na viatura oficial da Câmara porque era com ela que estava nessa hora e nesse local".

Alega que, “estando em funções nunca daria tempo, além do inconveniente de ir a São Vicente deixar a viatura oficial e regressar em viatura própria. Por tudo isto acho que à falta de projectos e de ideias deste candidato, focou-se naquilo que é o seu carácter e a política de baixo nível”.