Obra privada vai condicionar Rua Alferes Veiga Pestana e Via 25 de Abril

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a trabalhos relativos a uma obra privada, será necessário condicionar amanhã, quarta-feira, dia 21 de julho, entre as 8h e as 18h, a circulação automóvel na Rua Alferes Veiga Pestana e na faixa de rodagem da Via 25 de Abril, no sentido poente/nascente.

Em nota de imprensa, a autarquia informa ainda que, durante este condicionamento, fica proibida a circulação no sentido nascente/poente do túnel do Campo da Barca (Via 25 de Abril), exceto aos autocarros de transportes públicos. Como alternativa deverá ser utilizada a Rua do Bom Jesus e a Rua das Hortas.