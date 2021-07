Fogo em mato no Lugar da Serra extinto pelos bombeiros

Um pequeno foco de incêndio, numa zona de mato, foi detectado no Lugar da Serra, levando ao empenhamento dos bombeiros.

O alerta deu-se por volta das 15 horas, tendo sido mobilizados as duas viaturas dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se encontravam a realizar patrulhamento no âmbito do POCIF.

As chamas foram prontamente extintas.