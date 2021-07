Sara André desmente Gabriel Neto

Numa acção de pré-campanha e em reacção a Gabriel Neto, candidato à Camara Municipal da Calheta pelo CDS, Sara André candidata à Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha pelo PSD, acusa o candidato de ter uma postura diferente de acordo com o lugar a que se candidata.

Numa ação na igreja da Fajã da Ovelha, na companhia do pároco da igreja de S. João Batista, Padre Roberto Aguiar, desmentem Gabriel Neto que a responsabilidade da recuperação da Igreja seja da Camara Municipal e apontam baterias ao Governo Regional, que se comprometeu, através do presidente Miguel Albuquerque, a assinar um contrato-programa para a recuperação do telhado em muito mau estado, substituição de portas janelas e soalho assim como a pintura exterior orçadas em cerca de 260 mil euros.

“O candidato Gabriel Neto sabe perfeitamente que o projecto da Câmara de 2012 foi completamente abandonado pela impossibilidade de execução, pois o mesmo implicava acordos com privados, negociações que não chegaram a bom porto. Sabe perfeitamente, porque como presidente da Junta de Freguesia tem acento na Assembleia Municipal, onde tudo foi explicado. Em contrapartida a Câmara apoiou a paroquia em cerca de 100mil euros para a recuperação do altar interior, que foi alvo de um projecto com fundos comunitários e que ascende os 300 mil euros, e que no futuro quando todo o edifício estiver recuperado então o Adro será alvo de novo projecto tendo em conta a realidade”, disse.

Estranha igualmente a omissão por parte do Candidato à Camara Municipal da verdadeira responsabilidade das obras e compromissos assumidos pelo Governo Regional.

"Não consigo entender esta submissão e omissão por parte do candidato Gabriel Neto do CDS em relação ao Governo Regional. Os interesses da Fajã da Ovelha devem estar acima de quais queres acordos entre o CDS e PSD no Governo. Parece que vamos ter uma pessoa com duas caras nesta campanha. O Gabriel Neto candidato à Junta e o Gabriel Neto Candidato à Camara municipal que nada sabe sobre a freguesia. Se for eleito para os dois lados o que escolherá?” remata em tom de critica.

Já o pároco da igreja releva a importância daquele património, que apesar de estar na Fajã da Ovelha é da Região tendo em conta a sua antiguidade, sec XVIII, e importância na colonização da ilha.

“Começamos os trabalhos interiores de recuperação dos altares em talha de ouro, todo este trabalho estará perdido se o Governo Regional não avançar rapidamente com a assinatura do Contrato programa, que já devia ter acontecido no final do ano passado, para dar-mos inicio imediato às obras no telhado de forma à Igreja estar protegida nas intempéries do próximo inverno", referiu.

Lembra igualmente que já foram vários os secretários regionais que visitaram aquela igreja assim como o presidente da Assembleia Regional e apela a uma resolução rápida pela preservação deste património tão importante.