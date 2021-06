Sara Cerdas considera Lei do Clima oportunidade para projectos-piloto na Madeira e Açores

O Parlamento Europeu aprovou hoje, dia 24 de Junho, a Lei Europeia do Clima que visa alcançar a neutralidade climática até 2050, cumprindo o compromisso político do Pacto Ecológico Europeu. Sara Cerdas interveio no debate que antecedeu a votação, para chamar atenção às especificidades das regiões mais remotas da UE, como é o caso das Regiões Ultraperiféricas. A madeirense considera que a nova lei pode constituir uma "oportunidade" para a Madeira e Açores.

No seu discurso em plenário a eurodeputada apontou que as regiões mais remotas e ultraperiféricas, como a Madeira e os Açores, devido às suas condições geográficas e demográficas, “têm dificuldades acrescidas” e que “estas mesmas características podem e devem ser usadas para tornar estas regiões como polos para projectos-piloto”.

A Lei Europeia do Clima, já acordada informalmente com os Estados-membros em abril, um marco alcançado pela Presidência Portuguesa do Conselho da UE, aumenta a meta de redução de emissões da UE para 2030 de 40% para pelo menos 55%. Com a contribuição de novos sumidouros de carbono, esta redução pode subir para 57%. Adicionalmente, a lei tem em consideração a segurança jurídica e a previsibilidade para os cidadãos e empresas da UE planearem esta transição, bem como prevê a criação de um novo órgão científico independente para supervisionar este progresso.