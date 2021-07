Portugal com sete mortes, 2.436 novos casos e mais internamentos

Portugal regista hoje sete mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde meados de maio, 2.436 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e um aumento nos internamentos, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o dia 15 de maio, quando se registaram sete mortes, que o número de óbitos diários não era tão elevado.

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 532 pessoas com covid-19, mais 23 do que na quinta-feira, 118 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais cinco.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 56,2% do total das novas infeções, concentrando 1.371 novos casos.