Marcelo sublinha "acordo entre as várias forças políticas para fazer avançar a autonomia"

Em visita à Madeira para a comemoração dos 45 anos da constituição da Assembleia Legislativa Regional, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a autonomia e realçou a importância de convergir forças à volta deste conceito.

"A autonomia é, ao mesmo tempo, ir vendo que há um acordo entre as várias forças políticas para fazer avançar a autonomia. Isso é muito positivo porque tem posições diferentes sobre o resto, mas em relação à autonomia não tem", afirmou o Presidente da República, à margem da visita ao Next, o novo hotel do grupo Savoy.

Na ocasião, e olhando para o sector do turismo, o presidente lembrou que "esteve cá no ano passado, quando parecia que a primeira vaga tinha passado e havia bastante turismo. Depois fechou. Foi, por um lado, pelas medidas restritivas tomadas com coragem, quando era necessário, quando era preciso abrir, abrindo. E por outro lado preocupação social, aguentar, aguentar o emprego, dependendo do turismo, eram milhares e milhares de pessoas, que de repente estavam no desemprego e estavam a ser aguentadas. Isso o país fez, mas a Madeira em especial".

Marcelo também visitou hoje o Banco Alimentar na Madeira e afirmou que "o sector social é crucial", chegando onde o Estado, a Região Autónoma, os municípios, as freguesias não podem chegar.

"Chegam lá porque estão próximas das populações. E de facto aguentaram, às vezes com muita dificuldade, a própria pandemia. Foi esse tecido social, constituído por esse sector de solidariedade social que teve um papel insubstituível. Já tinha tido na crise da Troika, mas agora foi mais importante porque envolveu a saúde, não foi só a economia".