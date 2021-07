Mais de 700 venezuelanos regressaram ao país desde Trinidad & Tobago

Mais de 700 pessoas regressaram domingo à Venezuela, por via marítima, desde Trinidad & Tobago, ao abrigo do programa estatal Plano de Regresso à Pátria (PRP), anunciou hoje o Ministério das Relações Exteriores em Caracas.

"O primeiro PRP Marítimo repatriou, na manhã de domingo, mais de 700 venezuelanos desde Trinidad & Tobago, numa jornada sem precedentes classificada como a maior repatriação na história da Venezuela", afirma o ministério em comunicado.

O documento explica que "para o transporte foi ativado o 'ferry' Paraguaná I, que partiu do Porto de Espanha (capital de Trinidad & Tobago) no sábado à tarde, com destino ao Porto Internacional de Guanta, em Anzoátegui", na Venezuela.

"Os (cidadãos) nacionais, originários de 18 estados do país, incluindo o de Amazonas, Barinas, Bolívar, Monágas, Miranda, Zúlia e o Distrito da Capital, cumpriram todos os protocolos de biossegurança durante toda a jornada para evitar (novos) contágios da covid-19", sublinha-se no comunicado.

Em 13 de julho último, uma embarcação da Marinha venezuelana repatriou, segundo as autoridades de Trinidad & Tobago, 124 venezuelanos que tinham emigrado para o vizinho país.

Em setembro de 2018 o Governo do Presidente Nicolás Maduro ativou o programa "Plan Vuelta a la Pátria (Plano de Regresso à Pátria)" para repatriar milhares de venezuelanos que emigraram para países vizinhos, onde eram afetados por situações de xenofobia.

Segundo a imprensa venezuelana, mais de 25.000 venezuelanos regressaram ao seu país, por via aérea, usando esse programa estatal.

Dados recentes do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), dão conta que pelo menos 5,4 milhões de venezuelanos abandonaram o seu país desde 2014, fugindo da crise política, económica e social que afeta a Venezuela, a maior parte deles para países da América do Sul.