Madeira deve contribuir para a garantia da liberdade e democracia na Venezuela, diz Cafôfo

O presidente do Partido Socialista-Madeira manifestou, hoje, a total disponibilidade do partido para participar em soluções que contribuam para a garantia da liberdade e da democracia na Venezuela, referindo-se à necessária libertação do país do regime de Nicolás Maduro.

Paulo Cafôfo falava após uma reunião com uma delegação da Assembleia Nacional da Venezuela, na qual se inclui um representante da Comissão Exterior do governo interino de Juan Guaidó.

Considera que, atendendo à importância que a comunidade venezuelana tem na Região e ao grande número de madeirenses que emigraram para aquele país, “a Madeira deveria ser um ponto de encontro para um diálogo sobre a liberdade e a democracia e contra a opressão, a manipulação e a perseguição daquela sociedade.”

Mostrou-se apreensivo com a conjuntura política e social que se vive naquele país, apontando a “libertação que é necessária para transformar este país que tem graves problemas sociais e económicos, resultantes de um regime político que já nem sequer tem ideologia de esquerda, mas é, sim, um regime de máfia”. Paulo Cafôfo assegurou, por isso, que “o PS-M estará sempre do lado daqueles que defendem a liberdade e a justiça”.

Paulo Cafôfo afirmou ser necessária uma solução pacífica e democrática para aquele país, à qual manifesta todo o seu apoio, e disponibilizou-se para exercer influência junto do PS a nível nacional e do Governo da República para que também possam participar neste esforço conducente à realização de eleições livres na Venezuela, com observação internacional.

Mostrou, ainda, a sua preocupação com a problemática da criminalidade, com a ameaça à nacionalização de habitações e de negócios de madeirenses que foram obrigados a regressar, com a falta de medicamentos e com a questão da saúde pública, que se agravou com a situação pandémica. “São tudo questões que nos devem preocupar e o PS está sempre do lado certo, que é o lado da democracia, o lado dos madeirenses, dos nossos conterrâneos”, realçou.

Paulo Cafôfo espera que todos possam contribuir para que esta situação de “um governo à volta do qual orbitam muitos interesses e negócios” possa ter um fim, para bem dos valores universais, como a justiça e a democracia. “O PS, nesta reunião, vincou bem o seu apoio à comunidade venezuelana, à Venezuela, aos direitos humanos e à democracia”, rematou.