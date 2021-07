Vento forte continua a perturbar operação do Aeroporto da Madeira

Os ventos fortes que se fazem sentir na Região, e em particular na zona de Santa Cruz, desde quinta-feira passada, continuam a provocar constrangimentos à operação do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Embora dois aviões tenham concluído as suas aterragens na pista madeirense, um outro foi divergido para o Aeroporto do Porto Santo na manhã de hoje. O TP1699, voo da TAP proveniente de Lisboa, tinha aterragem prevista na Madeira às 9 horas, a qual não foi conseguida. O avião acabou por ser divergido para o Aeroporto do Porto Santo.

Nas boas notícias estão as aterragens do voo da Edelweiss, que partiu de Zurique às 6h30 e aterrou na Madeira apenas com 10 minutos de atraso em relação ao horário previsto, após sobrevoar a pista à espera do ‘okay’.

Foto FlightRadar24



Também o avião da Finnair teve, finalmente sucesso na sua aterragem, há cerca de 20 minutos. É um ‘final feliz’ para um voo que tentou chegar à Madeira ontem, por volta das 13 horas, e acabou por ser divergido para as Canárias. Completou, agora, a viagem entre Las Palmas e o Funchal, após nova ‘dança nos ares’, até conseguir pousar.

Foto FlightRadar24



Já o voo da Binter, que faz a ligação entre as duas ilhas do Arquipélago da Madeira, acaba de conclui a sua aterragem no Aeroporto da Madeira. O avião, que devia ter chegado a Santa Cruz às 8h55, acabou por sair com atraso do Porto Santo.

Acaba de aterrar, às 9h49 o avião da Transavia, voo HV6629 proveniente de Amesterdão.



Para esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o vento sopre , com maior intensidade (30 a 45 Km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e oeste da ilha da Madeira, por vezes com rajadas até 60 Km/h.