Administração da 2.ª dose da AstraZeneca antecipada

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil solicita a todas as pessoas que tinham agendado a administração da segunda dose da vacina AstraZeneca para os dias 15 e 16 de Julho que o façam nos dias 7 e 9 de Julho, respectivamente.

A vacinação contra a covid-19 irá decorrer no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo.