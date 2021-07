Coligação 'Funchal um Novo Rumo' denuncia rede de esgoto entupida na Rochinha

Após ter recebido queixas de residentes, a coligação 'Funchal um Novo Rumo' denuncia o estado da rede de esgoto na Travessa da Boavista, Rochinha beco N°9. Segundo a coligação, há dois anos que os populares denunciaram à autarquia o "entupimento de esgotos, que ora escorrem escadaria abaixo, ora directamente para o ribeiro existente na zona" e aguardam uma solução para o problema por parte do executivo funchalense.

"A nossa candidatura foi ao local e o que vimos foi deveras repugnante, pois metemos mãos à massa, (fossa) e como fotografias e vídeos que gravamos no local e iremos publicar na nossa página oficial, é deveras preocupante, pois detectamos uma rede de esgotos completamente entupida e com descarga directamente para um pequeno ribeiro, com um cheiro nauseabundo a esgoto", descreve Américo Silva Dias, candidato independente à Câmara Municipal do Funchal.