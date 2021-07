Economia da Madeira dá a volta à pandemia e inverte ciclo negativo de 13 meses

Quiçá de forma inesperada, quiçá de forma prematura, mas a verdade é que em Abril de 2021, pouco mais de uma no após a autêntica hecatombe na economia regional à conta da pandemia de covid-19, a "economia regional inverteu a trajetória", passando o Indicador regional de Actividade económica (IRAE) de 13 meses negativos para o positivo.

Segundo as contas da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) o IRAE "mostra que a actividade económica da RAM, em Abril, interrompeu o ciclo negativo de 13 meses causado pela pandemia covid-19", sendo que este indicador "mede a evolução da actividade económica, por comparação com o período homólogo, e tal como se antecipava, cresceu acentuadamente, o que naturalmente é explicado pela quase paralisação da economia em Abril de 2020, facto que é partilhado também pelo IAE nacional produzido pelo INE", justifica.

Desde Outubro de 2017, quando começou a divulgar o IRAE, com o objectivo de "sinalizar o comportamento da actividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”, diz a DREM. "O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada cum conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis".

Foto DREM

Portanto, o salto que se assiste agora, naturalmente, não corresponderá a uma efectiva melhoria, como se vê no grafismo, por comparação com anos anteriores, mas sim comparado ao estado de paralisação no primeiro mês de 'lockdown' ocorrido no ano passado, aliás à semelhança do que mensalmente se tem assistido aos dados do alojamento turístico, por exemplo, com crescimentos homólogos exponenciais, acima dos mil, dois mil, ou três mil por cento.