Construção do Liceu era notícia há 80 anos

A 15 de Junho de 1941, as obras do Liceu Jaime Moniz, também conhecido como Liceu do Funchal, eram notícia no DIÁRIO.

Segundo a nota publicada, o futuro liceu iria ter "além de campos de 'tennis' e de 'volley-ball', um campo de jogo com 11000 metros quadrados".

A notícia relatava que "numa das ultimas reuniões da distinta comissão administrativa da Junta Geral deste distrito autónomo, foi deliberado fazer construir, na cêrca do Liceu de Jaime Moniz. obra ainda em curso. nos terrenos do antigo Hospital Militar, à Rochinha de BaIxo, um campo de jogos, com 120 X 90 metros, o que representa uma área de 11.000 metros quadrados aproximadamente. Para esta obra, já andam entre mãos os trabalhos de expropriação, visto que os terrenos primitivamente adquiridos não comportavam este melhoramento, agora introduzido no plano inicial".

E continuava: "Desta maneira, fica a cêrca do Liceu dotada com campos de 'lawn-tennis' e 'volley·ball' e, agora, com um campo com dimensões superiores às necessárias para jogos Internacionais e 'foot-ball'."

Além disso, "neste terreno, vastíssimo, pode a Mocidade Portuguesa fazer os seus exercicios de conjunto e realizar festas, por que o campo a isso se presta, admiravelmente".

Início da construção do atual edifício em 1940 nos terrenos pertencentes ao Hospital Velho., Fonte https://www.jaimemoniz.com/

A 28 de Maio de 1946 foi inaugurado o novo edifício e, nesse ano lectivo, a escola teve 540 alunos, dos quais 185 raparigas e 355 rapazes.

'Diploma' da inauguração do novo Liceu, Fonte: https://www.jaimemoniz.com/

Além da notícia das obras do Liceu, no DIÁRIO de 15 de Julho de 1941 era também publicado, nas duas páginas da edição do matutino, que tinha sido publicado, na véspera, "um decreto pela pasta do interior, introduzindo alterações no Código Administrativo e no Estatuto dos Distritos Autonomos das Ilhas Adjacentes" e que Egas Moniz, "eminente professor da Faculdade de Medicina de Lisboas, acaba de ver consagrada a sua notável obra científica com a sua eleição para membro honorário da Real Sociedade de Medicina de Londres".

Para saber mais sobre as notícias de há 80 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 15 de Julho de 1941 através do portal da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira através deste link .