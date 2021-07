Polícia deteve homem por posse de droga no Funchal

Um homem de 31 anos foi detido, em flagrante delito, pelo crime de tráfico de estupefacientes, informou o Comando Regional da PSP Madeira.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação realizada pela Divisão Policial do Funchal – Esquadra de Investigação Criminal, a qual culminou com a execução de um mandado de busca domiciliária à residência do cidadão identificado.

A PSP apreendeu 21 embalagens de uma substância psicoativa indeterminada, 20 doses de uma substância estupefaciente denominada por haxixe, cerca de 726 euros em numerário, 3 balanças de precisão e ainda outros utensílios relacionados com a prática do crime de estupefacientes.

Perante as evidências recolhidas foi-lhe dada voz de detenção, tendo o detido sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de ontem, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.