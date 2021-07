Lenda de Henrique Alemão era notícia há 40 anos

Há 40 anos, o DIÁRIO noticiava que "a Lenda tornou-se história", isto porque, como referia a edição do dia, tinham sido feitas descobertas importantes quanto a teoria de que o rei Ladislau III, da Polónia e Hungria, ser o cavaleiro conhecido por Henrique Alemão que se refugiou na Madalena do Mar em meados do século XV.

O DIÁRIO relatava que "desde 1972, o ' prof. dr. Leopoldo Kielanowski da Universidade de Londres, está a decifrar na Madeira, uma lenda referente à freguesia da Madalena do Mar que nos dava conta de que na metade do século XV havia um cavaleiro de Ordem de St. Catarina do Monte Sinai que para lá veio e ai vivia disfarçado tomando o cognome do Henrique Alemão".

A notícia dava conta que, com base em documentos consultados na Torre do Tombo em Lisboa, mas também nos arquivos do Vaticano, Kielanowski afirmava que Henrique Alemão era o rei Ladislau III que tinha desaparecido após uma batalha contra os Turcos em Varna em 1444, sendo que o seu corpo nunca foi encontrado.

O historiador dizia ter documentação que comprovava a estada na Região do monarca e estava focado em encontrar o túmulo do rei transformado em cavaleiro nos terrenos onde, até ao século XVIII esteve erigida a igreja da Madalena do Mar e que foi construída por Henrique Alemão.

Na notícia de 1981, o DIÁRIO dava conta de que algumas descobertas haviam já sido feitas, mas que as escavações tinham sido interrompidas.

A verdade é que nunca foi encontrado qualquer túmulo e a história de Henrique Alemão continua envolta sob o manto de lenda.

O historiador Nélson Veríssimo refere que Henrique Alemão é uma "personagem enigmática do povoamento da ilha" e que até recebeu terras de Gonçalves Zarco, sendo que, desde o princípio do século XVIII, "os genealogistas da Madeira referem o sesmeiro da Madalena como um príncipe polaco refugiado nesta ilha. Mais recentemente, o cavaleiro lendário foi supostamente identificado como o rei da Polónia e da Hungria, Ladislau III, derrotado pelos turcos em Varna no ano de 1444".

Nélson Veríssimo escreve que "a ideia é encarada com natural cepticismo pelos historiadores". Certo é que houve na Madeira um cavaleiro chamado Henrique Alemão, sobrenome que no século XV designava um indíviduo natural das terras além-reno, e que na mesma altura houve um outro povoador de nome André Alemão.

O historiador madeirense refere as muitas tentativas de Leopoldo Kielanowski, nos anos 70 e 80 do século XX, em procurar elementos que associassem o cavaleiro ao rei Ladislau, baseando-se numa carta escrita em 1472 em que era referido que o rei varnense vivia nas ilhas do Reino de Portugal. "Infelzimente, até hoje, ninguém mais pôs os olhos em cima de tão preciosos papéis", referiu Nélson Veríssimo em 2012.

Há 40 anos, o DIÁRIO noticiava ainda que um novo surto de distúrbios raciais estava a causar preocupação em Londres. "A intervenção da Polícia originou o ataque de ambos os grupos aos agentes de que, segundo o porta-voz da Scotland Yard, resultaram 60 polícias feridos. Cerca de 20 civis foram socorridos nos hospitais e 27 foram detidos", noticiava-se então.

Era também notícia que os brasileiros viviam momentos de de incerteza quanto ao rumo da "abertura política" e o primeiro-ministro de então, Pinto Balsemão, afirmava que o êxito das cooperativas dependeira da sua independência.

Há 40 anos, o DIÁRIO publicava um trabalho alargado sobre a Sociedade Protectora dos Animais e uma entrevista a Nélio Mendonça que explicava a sua reduzida actividade política após ter deixado o cargo de secretário regional.

Para saber mais sobre as notícias de há 40 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 5 de Julho de 1981 através do portal da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira através deste link .