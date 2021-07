27 operacionais continuam à procura do turista desaparecido

Neste terceiro dia de buscas pelo turista polaco que se encontra desaparecido nas serras da zona Oeste da Madeira estão empenhados 27 operacionais.

Entre eles encontram-se os Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, Equipa Cinotécnica e Equipa de Resgate da Polícia de Segurança Pública, Polícia Florestal e técnicos do Comando Regional de Operações do Socorro do Serviço Regional de Protecção Civil.

Nestas equipas estão incluídos 2 binómios da PSP e 2 binómios da GNR.

Estão também no local 11 viaturas mas até ao momento não há pistas que levem à localização do praticante de trail.