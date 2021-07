Gareth Southgate diz que final "é para ganhar"

O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, garantiu hoje que a final de domingo do Euro2020 de futebol "é para ganhar" e garantir que o troféu fique "em casa".

"Estamos na final e estamos aqui para a ganhar. Congratulo-me pela forma como temos representado os ingleses e agora importa deixar o título em casa", disse Southgate, na conferência de imprensa de véspera da final de Londres, contra a Itália.

O treinador que leva a Inglaterra a uma final do Campeonato da Europa pela primeira vez recebeu uma carta da rainha Isabel II, de agradecimento pelo já feito e de desejo de felicidades para a final, o que considerou "fantástico".

"Foi fantástico receber a carta da rainha e do primeiro-ministro, dirigidas a toda a equipa. Também tivemos uma grande despedida, quando estivemos em St.George's Park. Todos os vizinhos saíram e formaram fila para nos despedirmos", explicou.

Sobre o jogo em si, Southgate disse que está a ser preparado "de forma normal". "Os jogadores estão preparados e sabem o que é jogar este tipo de partidas, estão com vontade de vencer", explicou.

Falando do adversário, reconheceu a valia de Itália: "Os italianos são jogadores fantásticos, têm um esquema tático muito bom, um treinador com experiência e estão motivados".

"Nós, temos as nossas forças, temos de fazer por jogar o nosso futebol, como temos feito até agora", adiantou Southgate, que ainda tem dúvidas quanto à utilização de Phil Foden.

O selecionador diz que a situação só vai mesmo ficar esclarecida mais tarde, pelo departamento médico.

"Vão dar-nos uma atualização, hoje à noite. Mas decididamente está em dúvida, mesmo que não seja nada de muito sério", referiu.

Harry Kane, capitão do 'onze' de Inglaterra, fala de "um nível extra de emoção", que é "normal a este nível".

"Temos derrubado barreiras todo o torneio, começámos com o objetivo de o ganhar e domingo à noite vamos ter essa oportunidade. Ver os adeptos nas ruas e a receção que tivemos ao chegar ao hotel ou a sair do campo de treinos mostra-nos que tipo de ocasião é esta", disse Kane.

"Muitos de nós temos jogado ao nível mais alto na carreira e vários estiveram no Mundial, há três anos. Sabemos que temos de manter a calma e estar o mais relaxados possível. Vamos começar o jogo para ganhar e desfrutar o momento ao máximo", acrescentou o avançado do Tottenham.

Kane prefere colocar a tónica na equipa, explicando que o mais importante é a "força do coletivo".

Com quatro golos até ao momento, Kane ainda aspira a ser o máximo goleador do torneio, lista que é comandada por Cristiano Ronaldo e pelo checo Patrik Schick, ambos com cinco.